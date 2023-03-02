لافروف يعقد أول اجتماع مع نظيره الصيني الجديد في نيودلهي

الوكيل الإخباري - عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، اجتماعا مع نظيره الصيني الجديد تشين فانغ، في العاصمة الهندية نيودلهي التي تحتضن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

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ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الصيني بعد تسلم الأخير منصبه كوزير لخارجية الصين الشعبية.



وهنأ لافروف في بداية الاجتماع وزير الخارجية الصيني بتعيينه في هذا المنصب، معربا عن ثقته في أنه سيضمن الاستمرارية في تطوير العلاقات وتعزيزها في جميع المجالات.



كما أكد وزير الخارجية الروسي أن لدى روسيا "خططا بعيدة المدى لتطوير التعاون الثنائي، وكذلك أجندة سياسة خارجية، بالنظر إلى دور روسيا والصين كعامل استقرار في نظام العلاقات الدولية".

RT