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الإثنين، 22-05-2023 09:48 ص

وسائل إعلام: القوات المسلحة الألمانية تعرض ورق تواليت للبيع عبر الإنترنت

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الوكيل الإخباري- أفادت قناة "RTL" الألمانية بأن القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير) عرضت ورق تواليت إضافي للبيع عبر الإنترنت.

وذكرت القناة أنه عرض للبيع 3,3 طن من ورق تواليت، مشيرة إلى أن آلية تفكيك هذه المنتجات تختلف عما هو موجود في كل منزل. ويعني ذلك أن هذا المنتج غير مناسب لموزعات ورق التواليت الشاملة.

وأوضح متحدث باسم الدائرة الفدرالية الألمانية للبنية التحتية وحماية البيئة وخدمات البوندسفير: "في نهاية عام 2020 تم اتخاذ قرار حول استبدال موزعات ورق التواليت لشركة واحدة في حمامات البوندسفير بأجهزة توزيع شاملة من مورد آخر. لكنه لا يمكن استخدام ورق التواليت الخاص بالشركة الأولى في موزع ورق التواليت الشامل".

وأشارت القناة إلى أن البوندسفير تبيع أيضا عبر الإنترنت خراطيش الطابعة والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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