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الأربعاء، 28-12-2022 08:52 ص

وسائل إعلام تتحدث عن مخاوف الأوكرانيين في أيرلندا

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "آيرش إكزامينر" إن اللاجئين الأوكرانيين في أيرلندا يخشون تقديم شكوى بشأن الظروف المعيشية التي يعانون منها في الفنادق المحلية، وذلك لأنهم يخشون من احتمال طردهم.

وبحسب الصحيفة، قالت إيما لين سبولين، المنسقة الوطنية لمقر مساعدة المجتمع المدني في أوكرانيا، إن بعض اللاجئين لا يقدمون على الشكوى من سوء أوضاعهم المعيشية "خوفا من طردهم".

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ودعت سبولين لضرورة وجود موارد كافية للإشراف على خمسمائة عقد مع مؤسسات في جميع أنحاء البلاد توفر أماكن إقامة للاجئين.


ونشرت الصحيفة عدة شكاوى من الأوكرانيين تم إرسالها إلى إدارة التكامل والمساواة المحلية (DCEDIY). إذ تلقت المديرية شكوى بأن أحد الفنادق لم يقدم طعاما للاجئين في مكان إقامتهم، حيث يتعين عليهم السير كيلو مترا واحدا عبر المدينة للوصول إلى فندق آخر لتناول الطعام.


ومنذ فبراير الماضي من هذا العام، وصل أكثر من 60 ألف أوكراني إلى أيرلندا، ويعيش عدد كبير منهم في فنادق تستخدم كمراكز إقامة في إطار البرنامج الإنساني الحكومي لتوفير السكن للنازحين.

 

RT

 




 

 


 

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