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الثلاثاء، 14-03-2023 11:02 ص

وسائل إعلام: قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في الصومال

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الوكيل الإخباري- قتل 3 جنود صوماليون وأصيب 5 أشخاص آخرون بينهم مسؤولون بتفجير انتحاري وقع في مدينة بارطيري بجنوب غرب البلاد اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني.

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وأوضحت وسائل إعلام أن الهجوم الانتحاري استهدف دار ضيافة في بارطيري كان يقيم فيها كبار مسؤولي الإدارة المحلية والقادة العسكريين للجيش الصومالي.

وذكرت التقارير الأولية أن الانفجار أسفر عن إصابة محافظ إقليم غدو أحمد بولي غريد وقائد الفرقة 43 بالجيش الوطني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور لكن مسؤولين أمنيين وجهوا أصابع الاتهام إلى "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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