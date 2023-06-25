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الأحد، 25-06-2023 09:27 ص

وصول حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام

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الوكيل الاخباري- وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى مدينة دانانغ الفيتنامية، اليوم الأحد، بعد أسابيع من احتجاج هانوي على إبحار سفن صينية في مياهها.

ويتزامن وصول «يو إس إس رونالد ريغان»، إلى ميناء دانانغ مع احتفال الولايات المتحدة وفيتنام بذكرى مرور 10 سنوات على الشراكة الشاملة بين البلدين في ظل تعزيز العلاقات التجارية بينهما وتقاربهما على خلفية المخاوف حيال ازدياد نفوذ الصين في المنطقة.

وعمل مركب مسح صيني وعدة سفن تابعة لخفر السواحل وقوارب صيد على مدى أسابيع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام في بحر الصين الجنوبي، ما دفع الخارجية الفيتنامية لإصدار أوامر لها بالمغادرة فوراً. وغادرت المراكب أخيرا مطلع يونيو الجاري.

وتطالب الصين بالجزء الأكبر من الممر المائي الغني بالموارد رغم مطالبات موازية من دول أخرى في جنوب شرق آسيا بينها فيتنام والفيليبين وماليزيا.

وقال المتخصص في الأمن البحري في جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا نغوين تهي فيونغ، إن الزيارة تبعث رسالة مفادها أن فيتنام تواصل تحقيق توازن بمواجهة الصين عبر تحسين علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة وقوى خارجية أخرى.

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