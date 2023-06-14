الأربعاء 14-06-2023
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الأربعاء، 14-06-2023 10:27 ص

اليونان: إنقاذ ما يزيد على 80 مهاجرا من زورق صيد غارق

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات أن عملية بحث وإنقاذ كبيرة بدأت قبالة الساحل الجنوبي لليونان بعد انقلاب قارب صيد كان يقل مهاجرين.

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وتم إنقاذ أكثر من 80 شخصا في أعقاب الحادث الذي وقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء على بعد 75 كيلومترا جنوب غرب منطقة بيلوبونيز في جنوب اليونان.

وتشارك ست سفن لخفر السواحل وفرقاطة تابعة للبحرية وعربة نقل عسكرية ومروحية تابعة للقوات الجوية في عمليات البحث عن آخرين يعتقد أنهم في عداد المفقودين.

كما يعتقد أن القارب الذي كانت وجهته إيطاليا أبحر من طبرق في شرق ليبيا.

يوم الأحد جرى إنقاذ 90 مهاجرا كانوا على متن يخت يرفع علم الولايات المتحدة في نفس المنطقة بعد تلقي نداء استغاثة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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