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الأحد، 18-06-2023 08:45 ص

الفلبين.. اشتعال النيران في عبارة تقل 120 شخصاً

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الوكيل الإخباري - اشتعلت النيران في عبارة فلبينية، كان على متنها 120 من الركاب وأفراد الطاقم، في البحر، اليوم الأحد، وأرسلت السلطات سفينة تابعة لخفر السواحل لإنقاذ الركاب ومحاولة إخماد النيران، وفق خفر السواحل.

وذكر خفر السواحل، أن النيران اشتعلت في السفينة «إم/في إسبيرانزا ستار»، فجر اليوم الأحد، عقب تحركها من مقاطعة سيكويجور في طريقها لمقاطعة بوهول وسط الفلبين. ولم تذكر السلطات عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من العبارة، أو ما إذا كان هناك ضحايا.

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وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرها خفر السواحل، ألسنة لهب ودخاناً أسود يتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبارة، بينما استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.


وأمكن مشاهدة قارب صيد وسفينة أخرى في مكان قريب. ولم يشاهد أي من الركاب، البالغ عددهم 65، وأفراد الطاقم، البالغ عددهم 55 فرداً، على متن العبارة المحترقة وفقا لصور خفر السواحل.

 

البيان

 




 

 


 

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