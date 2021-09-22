الأربعاء 22-09-2021
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الأربعاء، 22-09-2021 04:19 م

وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى إيران

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الوكيل الاخباري- أرسل صندوق قطر للتنمية مساعدات طبية عاجلة إلى إيران عبر اسطول الشحن الجوي التابع للخطوط الجوية القطرية، يبلغ وزنها 3.5 طن تشمل مواد ومستلزمات طبية لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وقال الصندوق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن المساعدات التي تزن 3.5 طن تشمل مواد ومستلزمات طبية لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وأرسل صندوق قطر للتنمية مساعدات طبية عاجلة إلى إيران عبر أسطول الشحن الجوي التابع للخطوط الجوية القطرية، وبالتنسيق مع سفارة قطر في طهران.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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