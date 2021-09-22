وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى إيران

الوكيل الاخباري- أرسل صندوق قطر للتنمية مساعدات طبية عاجلة إلى إيران عبر اسطول الشحن الجوي التابع للخطوط الجوية القطرية، يبلغ وزنها 3.5 طن تشمل مواد ومستلزمات طبية لمكافحة تفشي كوفيد-19.
وقال الصندوق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن المساعدات التي تزن 3.5 طن تشمل مواد ومستلزمات طبية لمكافحة تفشي كوفيد-19.
وأرسل صندوق قطر للتنمية مساعدات طبية عاجلة إلى إيران عبر أسطول الشحن الجوي التابع للخطوط الجوية القطرية، وبالتنسيق مع سفارة قطر في طهران.
المصدر: روسيا اليوم
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