وفاة شقيق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة عصام الدين مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك.

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وقال حسن الغندور، أحد مؤسسي حركة "أبناء مبارك"، إنه تواصل صباح اليوم مع نجلة عصام الدين مبارك، التي أكدت له وفاة والدها، قبل ساعات، إثر وعكة صحية بعد صراع طويل مع المرض.



وأضاف الغندور، في تصريحات صحافية ، أن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان يقيم في القاهرة، بعد انتقاله من محافظة المنوفية، وكان يتسم بالتواضع والهدوء، ويحافظ على العيش كشخص طبيعي، دون لفت الأنظار إليه باعتباره شقيقا للرئيس.



وتابع أن الراحل كان يعمل في أحد البنوك الكبرى، وكان على علاقة طيبة مع الرئيس السابق، حيث توفى عن عمر يناهز 65 عاما.



وكان الظهور الأخير لعصام الدين مبارك، خلال الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في فبراير الماضي، وسبقها ظهوره خلال الجنازة العسكرية والعزاء اللذين أقيما بعد رحيله.





المصدر : روسيا اليوم





