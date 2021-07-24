السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يعلن اجراءات جديدة للعودة الى المدارس

تحذير من تكرار التجربة التونسية بالاردن

تخفيض سن التطعيم ضد كورونا في الأردن لـ 12 عاماً

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الصحة العالمية تحشد الجهود للتصدي لحوادث الغرق

أعضاء في الكونغرس الأمريكي: نحترم ونثق بآراء الملك ونصائحه

العمل: 566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات وبأمر الدفاع 26

النجار يتفقد الواقع المائي وإجراءات تحسين التزويد في الكرك

الكسبي: مشروع مرج الحمام سيكون له أثر كبير على حركة السير في العاصمة

الطباع: الزيارة الملكية لواشنطن ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد الوطني

السبت، 24-07-2021 03:09 م

وفاة طالبة توجيهي أثناء دخول قاعة امتحان الفيزياء في مصر

juSh9UmPMgxyigFWGbYV8DKesMQ9CbfkjwUW4hrR


الوكيل الإخباري - قررت السلطات المصرية، بمحافظة المنوفية، التصريح بدفن الطالبة منار محمد عبد الباقي، والتي توفيت بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء.اضافة اعلان


وذكر موقع اليوم السابع، أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة، أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها

وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية

ونفى سويد ماتردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، على الرغم أنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202124133517950656793

الصحة العالمية تحشد الجهود للتصدي لحوادث الغرق

07-24-21-7572327

روسيا وطاجيكستان تناقشان الوضع على الحدود الأفغانية الطاجيكية

Z-10ME-01-692x360

مروحيات باكستانية تدخل الأراضي الصينية للبحث عن متسلق الجبال الكوري المفقودفي الهيمالايا

60fbd9494c59b72d4229b8de

وفاة و12 إصابة على الأقل جراء شجار بالأسلحة البيضاء في إيران

ارهابي

العراق: وفاة 3 جنود وإصابة 2 بهجوم إرهابي

113-132405-drone-attack-kurdistan-international-coalition_700x400

طائرة مسيرة تستهدف موقعا للتحالف الدولي في كردستان العراق