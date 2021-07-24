وفاة طالبة توجيهي أثناء دخول قاعة امتحان الفيزياء في مصر

الوكيل الإخباري -

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قررت السلطات المصرية، بمحافظة المنوفية، التصريح بدفن الطالبة منار محمد عبد الباقي، والتي توفيت بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء.وذكر موقع اليوم السابع، أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة، أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لهاوتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدمويةونفى سويد ماتردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، على الرغم أنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحا