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الإثنين، 07-02-2022 04:51 م

ولاية جزائرية تصدر أمرا عاجلا بعد وفاة الطفل المغربي ريان

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الوكيل الإخباري-بعد وفاة الطفل المغربي ريان إثر سقوطه ببئر وبقائه لأيام، أمرت ولاية المسيلة الجزائرية أصحاب الآبار الارتوازية والتقليدية الفلاحين والأفراد بتأمينها وتغطيتها لتفادي الحوادث.

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وفي بيان لها، أوضحت ولاية المسيلة أن "القرار جاء تبعا لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من حوادث تتعلق أساسا بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المواطنين الجزائريين والفلاحين والمستثمرين للحماية والتأمين من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية"، حيث  طلبت المصالح المعنية من أصحاب الآبار الارتوازية والتقليدية "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد تأمينها بالشكل الملائم والذي يحقق الحماية المرجوة للمواطنين الجزائريين  وكذا حماية للحيوانات".


كما تمت الإشارة إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة مهمتها متابعة مدى تنفيذ محتوى هذا الإجراء بشكل دوري ومفاجئ لمواقع هذه الآبار مع فرض جملة من التدابير والإجراءات الردعية للمخالفين مع تحميل أصحاب المسؤولية الكاملة عن أي حادث ممكن الوقوع مستقبلا".

 

روسيا اليوم

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