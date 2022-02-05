وسائل إعلام مغربية: 40 سم تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان

الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام مغربية، السبت، عن بقاء 40 سم تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان.



وقال مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية في إقليم شفشاون خالد أمل، لـ "المملكة"، إن "بطء الحفر حاليا سببه الاعتماد على أدوات يدوية لتجنب أي انهيارات في الموقع"، مؤكداً أن الأصعب في إنقاذ الطفل ريان قد مر وتبقى القليل لإخراجه.



وأضاف أمل، بأنه "قد يكون هناك بعض المضاعفات عند الطفل ريان مثل أن تكون هناك مشكلة في الجهاز التنفسي".

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