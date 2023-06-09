الجمعة 09-06-2023
الوكيل الاخباري

الموت يفجع فنانة مصرية مشهورة

إخماد 211 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

دولة تتبنى قانوناً جديداً يسمح بترحيل طالبي اللجوء

النفط يرتفع لكن مخاوف الطلب تحد من المكاسب

اتفاق في مجال الغاز الطبيعي بين الأردن ومصر

55 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

وفد من منظمة السياحة العالمية ووزراء سياحة عرب يزورون أم قيس

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

التربية تعلن صرف رواتب معلمي الإضافي عن أيار الماضي منتصف الأسبوع المقبل

الجمعة، 09-06-2023 02:01 م

المملكة المتحدة تطلق تحذيراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة

_108011255_gettyimages-1157489387


الوكيل الإخباري - حذرت السلطات البريطانية من ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من المملكة المتحدة.

اضافة اعلان


وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيراً باللون البرتقالي، وهو ثان أعلى مستوى، في أنحاء البلاد اعتباراً من اليوم الجمعة حتى نهاية يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى مخاطر درجات الحرارة الشديدة على الأشخاص فوق سن 65 عاماً ومن يعانون من ظروف صحية مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.


ووفق صحيفة الغارديان البريطانية، فإنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في بعض المناطق البريطانية يوم غد السبت.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
68904739af90219910e6d145c1dc35cb1d599b1f

دولة تتبنى قانوناً جديداً يسمح بترحيل طالبي اللجوء

image (47)

روسيا تصد هجمات أوكرانية على الجبهة الجنوبية

64830b954c59b72e162deb4d

برعاية أمريكية سعودية.. الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في السودان

Doc-P-1054695-638164143191976097

"استنفار عسكري" على الحدود بين لبنان وإسرائيل

1686294544974

بايدن وسوناك يطلقان شراكة اقتصادية جديدة لاحتواء النفوذ الصيني

1686292878132

بلينكن يحض نتنياهو على عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية

أخبار متعلقة
image (46)

بريطانيا والسويد تعترضان طائرتين عسكريتين روسيتين اقتربتا من مجال «الناتو»

image - 2023-05-29T110257.171

إنقاذ 63 مهاجراً في قناة المانش

646c91a14c59b703d57a0001

الأمير هاري يخسر دعوى قضائية لصالح الحكومة البريطانية

646a14864c59b76e5c7c8e7a

السعودية تندد باقتحام بن غفير لباحة المسجد الأقصى

image - 2023-05-21T090244.948

مهندسة مسنّة تنقذ الباكستانيين من الفيضانات

236208

بن سلمان يرحب بحضور الأسد إلى القمة العربية