المملكة المتحدة تطلق تحذيراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الوكيل الإخباري - حذرت السلطات البريطانية من ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من المملكة المتحدة.

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وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيراً باللون البرتقالي، وهو ثان أعلى مستوى، في أنحاء البلاد اعتباراً من اليوم الجمعة حتى نهاية يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى مخاطر درجات الحرارة الشديدة على الأشخاص فوق سن 65 عاماً ومن يعانون من ظروف صحية مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.



ووفق صحيفة الغارديان البريطانية، فإنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في بعض المناطق البريطانية يوم غد السبت.



بترا