الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

مركبة قمرية صينية ترصد جسما غامضا يشبه المنزل على سطح القمر

قطر تُعيد الأردن لقائمة الدول الخضراء

البنك المركزي: شهدنا نمواً اقتصادياً خلال النصف الثاني من 2021

78.5 % نسبة ارتفاع الدخل السياحي للأردن

الأوقاف تهدد إمام مسجد في العقبة لإخلاءه وعدم التدخل فيه .. وثيقة

أقل من 50 نائبا وقعوا على مذكرة رحيل الحكومة.. والمشاقبة يكشف موعد تقديمها

بروتوكول تعاون اردني –عراقي في مجال الجيولوجيا والتعدين

الزراعة: تعداد جديد للأغنام في المملكة العام المقبل

وزير الأوقاف يطلق المبادرة الوطنية لإكرام المصحف الشريف

حجاوي: انتهاء الموجة الثالثة خلال 8 أسابيع

الخميس، 16-12-2021 11:11 ص

ولي عهد أبو ظبي يهنئ البحرين بعيدها الوطني الخمسين

61bafbe042360415831b1acd


الوكيل الإخباري-هنأ ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد البحرين بعيدها الوطني الخمسين، وعبر في تغريدة بالخصوص، عن تمنياته للشعب البحريني بـ "دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".

وكتب بن زايد على حسابه في "تويتر" بهذه المناسبة يقول "أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين..متمنيا لهم دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".

اضافة اعلان

 


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
16396485468606049

ميقاتي: لبنان متمسك بعمقه العربي لا سيما دول الخليج

61bb0e4c4c59b708b953f343

الرئيس الكوري الجنوبي يعتذر لمواطنيه

اوميكرون

فرنسا : 240 مصاب بأوميكرون وتشديد القيود للقادمين من بريطانيا

61bae01342360415cb4e99e5

قطع الطرقات تزامنا مع إضراب قطاع النقل البري في لبنان

80170FE0-9634-4814-82A3-67C05B0CC56D

مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار داخل مصنع للكيماويات في الهند

61baf5bc4c59b707785bfdc7

اصطدام طائرة بعربة لإزالة الجليد في أحد مطارات موسكو -فيديو