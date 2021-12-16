ولي عهد أبو ظبي يهنئ البحرين بعيدها الوطني الخمسين

الوكيل الإخباري-هنأ ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد البحرين بعيدها الوطني الخمسين، وعبر في تغريدة بالخصوص، عن تمنياته للشعب البحريني بـ "دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".
وكتب بن زايد على حسابه في "تويتر" بهذه المناسبة يقول "أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين..متمنيا لهم دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".
أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين..متمنياً لهم دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 16, 2021
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