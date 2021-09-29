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الأربعاء، 29-09-2021 08:40 م

ولي عهد السعودية يؤكد مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

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الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ناقش مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الوضع في اليمن، إضافة إلى موضوعات أخرى.

وأوضحت الوكالة، أن ولي العهد أكد خلال اللقاء "مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية التي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي للرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة".

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