12 سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية ضمن صفقة الغذاء

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد عن مغادرة 12 سفينة الموانئ الأوكرانية محملة بالمنتجات الزراعية كجزء من صفقة الغذاء.



وأضافت الوزارة أن 12 سفينة أخرى محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر، حيث يتواصل تسليم هذه المنتجات من الموانئ الأوكرانية وفقا للجدول الزمني تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

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جاء ذلك إثر توقيع مجوعة اتفاقات متعددة الأطراف في إسطنبول في 22 من يوليو بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وحول مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.



كما انطوت الاتفاقية التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ بما في ذلك ميناء أوديسا.

روسيا اليوم