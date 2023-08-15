الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

تراجع أسعار عقود الأرز الآجلة عالمياً لشهر ايلول المُقبل

ارتفاع مساحة الأبنية المُرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي

الدفاع المدني: التعامل مع 1532 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

حماية المستهلك تطالب بتكثيف الرقابة على السلع المكشوفة

انخفاض أسعار البندورة والخيار واستقرار الكوسا والبطاطا

الأمن يُحقق بعد العثور على خمسيني تعرّض للضرب المُبرح في الشارع باربد

صناعة الأردن: توفر الزي المدرسي بأسعار مستقرة وكميات كافية

التربية: الانتهاء من مطابقة نتائج طلبة التوجيهي اليوم

الفراية: المخدرات دافع أساسي للجريمة

السعايدة للمواطنين: تجنبوا شحن المركبات واستخدام اجهزة الكهرباء في هذه الأوقات

الثلاثاء، 15-08-2023 10:37 ص

27 قتيلا جراء انفجار محطة وقود في داغستان الروسية

1692084832626


الوكيل الإخباري - لقي27 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الأحوال الطارئة الروسية اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "نوفوستي، "أُصيب ما مجموعه 102 شخص إثر الحادث قضى منهم 27"، وكانت حصيلة سابقة للوزارة أفادت مصرع 12 شخصا على الأقل وجرح العشرات.


ووقع الانفجار مساء أمس الاثنين على طريق فدرالي، حسبما قال زعيم داغستان، سيرغي ميليكوف، مشيرا إلى أن العمل جار لتوضيح أسباب الانفجار ونوعه".


وذكرت الوزارة أن الحريق امتد على مسافة حوالي 600 متر مربع، مضيفة أن 260 عنصر إطفاء يعملون على مكافحته.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Defence-Aircraft-SP-EFA_foto1-1-730x438_361058

طائرات بريطانية تعترض قاذفتين روسيتين فوق اسكتلندا

64db35c74c59b76e3f1bba77

شويغو: عودة سوريا إلى الجامعة العربية عامل استقرار في المنطقة بأسرها

64db1ce142360408f65ca4c0

بوتين: نولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية المميزة مع الهند

thumbs_b_c_b094a181893e082d93743e8de8119aac (1)

الأمم المتحدة تطالب بانتخابات نزيهة في الغابون

64da0a094c59b72ed12e57cb

"كلاشينكوف" تكشف عن بندقيتها الجديدة

64dafa5d4c59b72fcb6a480f

مرشح للرئاسة الأمريكية: قدمنا مساعدات لأوكرانيا بـ 130 مليار دولار

أخبار متعلقة
64cf383a423604262d42a208

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بريانسك الروسية

359815800_839097770924467_7512813804153647891_n

بدء أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة صور + فيديو

1689711275273

بدء حوار استراتيجي بين الجامعة العربية والولايات المتحدة

64b6ede8ad519

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية

41534_11_1653452521

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

64b6a50142360401e439fa97

تونس تتسلم 4 طائرات تدريب T-6C من الولايات المتحدة