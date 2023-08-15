27 قتيلا جراء انفجار محطة وقود في داغستان الروسية

الوكيل الإخباري - لقي27 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الأحوال الطارئة الروسية اليوم الثلاثاء.

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وبحسب وكالة "نوفوستي، "أُصيب ما مجموعه 102 شخص إثر الحادث قضى منهم 27"، وكانت حصيلة سابقة للوزارة أفادت مصرع 12 شخصا على الأقل وجرح العشرات.



ووقع الانفجار مساء أمس الاثنين على طريق فدرالي، حسبما قال زعيم داغستان، سيرغي ميليكوف، مشيرا إلى أن العمل جار لتوضيح أسباب الانفجار ونوعه".



وذكرت الوزارة أن الحريق امتد على مسافة حوالي 600 متر مربع، مضيفة أن 260 عنصر إطفاء يعملون على مكافحته.



بترا

