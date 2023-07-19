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الأربعاء، 19-07-2023 12:14 ص

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، انطلاق صفارات الإنذار في عدد من المقاطعات الأوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

ووفقا لبيانات الخريطة، انطلق الإنذار في مناطق بولتافا وخاركوف ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد في أوكرانيا، بنفس الوقت عند الساعة 22:32 من ليل الثلاثاء الأربعاء.

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يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

 

RT

 




 

 


 

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