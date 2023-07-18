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الثلاثاء، 18-07-2023 05:55 م

تونس تتسلم 4 طائرات تدريب T-6C من الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - أشرف وزير الدفاع التونسي، عماد ممّيش، بالقاعدة الجوية بصفاقس، على موكب تسلم 4 طائرات تدريب نوع T-6C في إطار التعاون مع أمريكا لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران.

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وحضر موكب تسليم هذه الطائرات سفير الولايات المتحدة ونائب كاتب الدولة للقوات الجوية الأمريكية وممثلون من القيادة الأمريكية بإفريقيا ومن الشركة المصنعة إلى جانب عدد من إطارات الوزارة عسكريين ومدنيين.


وأكد وزير الدفاع في كلمة بالمناسبة أن هذه الطائرات ستدعم جيش الطيران في مجال تكوين طياري القتال وتدريبهم وإكسابهم القدرات التكوينية المتطورة بفضل خاصياتها التقنية والعملياتية.


وصرج بأنها ستسمح بمواصلة دعم القوات الجوية العسكرية للدول الإفريقية الصديقة من خلال مساهمة جيش الطيران في عمليات التكوين والتدريب لفائدة الطيارين المنتمين لهذه الدول وذلك في إطار التعاون الثنائي المبني على الثقة المتبادلة.


وثمّن ممّيش مجهودات الإدارة الأمريكية لتعزيز القدرات العسكرية للجيش التونسي، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد متانة العلاقات التونسية الأمريكية التي تزداد تطورا ومتانة حرصا على المصالح المشتركة للجانبين والالتزام بقيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان.


كما عبّر عن الأمل في أن يتدعّم هذا التعاون نظرا للدور الذي تلعبه تونس في المنطقة بإعتبارها عاملا أساسيا في استقرارها.


من جهته أكد سفير الولايات المتحدة في تونس، جوي هود، أن تسلم جيش الطيران للدفعة الأولى من هذه الطائرات يبرهن على قوّة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بدعم جهود الوزارة لتعزيز قدرات جيش الطيران لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حدّ سواء.

 

RT

 




 

 


 

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