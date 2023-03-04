السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

مؤتمر جمعية الإخوان يؤكد أهمية التشاركية في تحقيق التحديث السياسي

الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

زكاة الطفيلة تنظم حملة لتوزيع الألبسة على الأسر المعوزة

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

الحكومة : نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%

الأزرق: الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

مساء اليوم .. التعامد الأول للقمر الأحدب على الكعبة المشرفة

السقاف: اولويتنا استكمال إصدار تشريعات مرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية

3 زلازل تضرب تركيا اليوم

18 ألف شخص وقعوا على عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر

السبت، 04-03-2023 04:00 م

3 زلازل تضرب تركيا اليوم

elaosboa98157


الوكيل الإخباري- ضربت ثلاثة زلازل، اليوم السبت، ولايات جنوب وجنوب شرق تركيا ، وفق ما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد).

اضافة اعلان


وقالت آفاد إن زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد، وزلزالا بقوة 4 درجات ضرب مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، كما ضرب زلزال ثالث بقوة 4.1 درجات فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة، جنوبي البلاد، بحسب وكالة الأنباء التركية الأناضول.


وكان زلزالان مدمران ضربا في السادس من الشهر الماضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بقوة 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.
وخلف الزلزالان أكثر من 50 ألف قتيل في سوريا وتركيا.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
47

مساء اليوم .. التعامد الأول للقمر الأحدب على الكعبة المشرفة

640335cc4c59b720434ff321

السفير الروسي في بكين يثمن مبادرة الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية

640337574236044a1945d727

زلزال بقوة 4 درجات في شرق طاجيكستان

image

الكوارث التركية: 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية خلال شهر

003535514688

الدفاع الروسية: 500 جندي أوكراني سقطوا في محور دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

228530

لماذا تحاول الدول حظر تطبيق تيك توك؟

أخبار متعلقة
image

الكوارث التركية: 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية خلال شهر

image - 2023-03-01T100036.545

عدد قتلى الزلزال في تركيا وحدها تجاوز 45 ألفاً

image - 2023-02-13T090142.069

انتشال رجل على قيد الحياة بعد 160 ساعة من الزلزال في تركيا

image (36)

تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال إلى 19 ألفًا و388 شخصًا

_128535374_96be29d69fc683792f054c8e743ec31f18bf5080

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 5434 مع استمرار جهود الإنقاذ

للل

زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جنوب تركيا