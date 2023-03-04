3 زلازل تضرب تركيا اليوم

الوكيل الإخباري- ضربت ثلاثة زلازل، اليوم السبت، ولايات جنوب وجنوب شرق تركيا ، وفق ما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد).

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وقالت آفاد إن زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد، وزلزالا بقوة 4 درجات ضرب مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، كما ضرب زلزال ثالث بقوة 4.1 درجات فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة، جنوبي البلاد، بحسب وكالة الأنباء التركية الأناضول.



وكان زلزالان مدمران ضربا في السادس من الشهر الماضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بقوة 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلف الزلزالان أكثر من 50 ألف قتيل في سوريا وتركيا.

بترا