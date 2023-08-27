3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

الوكيل الاخباري-لقي ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" حتفهم بتحطم طائرة مروحية اليوم الأحد على جزيرة نائية في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة، حسبما أفاد مسؤولون.



جاء ذلك بعدما أفادت الشرطة الأسترالية بإصابة 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية في الحادث، ونقل 5 منهم الى مستشفى في مدينة داروين على البر الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.



وفي وقت سابق ذكرت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة مروحية من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.



ووقع الحادث أثناء التدريبات المعروفة باسم Exercise Predator’s Run 2023 والتي يشارك فيها عسكريون من أستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.



وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى أنه "حسب التقارير الأولية، فإن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية ولم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الأسترالية".

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روسيا اليوم