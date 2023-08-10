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متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن خطورته

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الخميس، 10-08-2023 06:49 ص

متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن خطورته

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الوكيل الاخباري - حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل بشأن مدى خطورة المتحور الفرعي الجديد لـ"كوفيد -19"، والذي يُعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيروس كورونا الانتشار عالميا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة، وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية.


ومع ظهور المتحور الجديد لكورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، شهدت بعض المناطق زيادة في حالات دخول المستشفيات خلال العطلة الصيفية.


تذكير للعالم
من جانبه، حدد استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، في تصريحات، عددا من المعلومات المرتبطة بالمتحور الجديد، قائلاً:
ظهرت سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، في تذكير بأن الفيروس ما زال يتحور وينتشر في جميع أنحاء العالم، ويؤثر بشكل غير متكافئ على السكان الأكثر ضعفًا.


تُطلق على هذه السلالة اسم"EG.5"، وهي نسل لسلالة أوميكرون.
قامت منظمة الصحة العالمية بإضافة متحور EG.5 إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو.


أبرز الأعراض
وأوضح استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن السلالة الناشئة أكثر قوة من السلالات السابقة، فضلا عن كون خصائص المتغير الفرعي الجديد ليست مختلفة كثيرا عن السلالات السابقة.


وقال "الخولي"، إن الأعراض الشائعة عند البالغين لهذا المتحور تشمل:
الحمى .
التهاب الحلق.
سيلان الأنف والسعال.
آلام الجسم والعضلات.
التعب والإسهال.
يمكن ملاحظة أعراض نتيجة ضيق التنفس وتشبع الأكسجين المنخفض وضيق التنفس التنفسي لدى المرضى الذين يعانون من مرض شديد.


وأشار إلى أنه طبقا للمعلومات المتاحة وحيث أن اللقاحات ثبت فعاليتها في الحماية من السلالة أوميكرون، فمن المتوقع أن تقدم اللقاحات درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.


من جهتهم، أشار خبراء الصحة إلى أنه ما يزال يتعين تشجيع اللقاحات، وكذلك الممارسات الاجتماعية الآمنة مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على تهوية الغرف.
ووصف عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل، "EG.5" بأنه "أكثر تنافسية" مقارنة مع نظرائه.


وقال إنه "قادر بشكل أفضل على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، لكنه أضاف أن الاختلاف هو قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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