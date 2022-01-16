الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

الأمن العام يسيّر بعثته المتوجهة إلى الديار المقدسة لآداء مناسك العمرة

التربية: لا تغيير على موعد امتحان التكميلي

الملك يطلع على خطة الحكومة الزراعية للأعوام (2022 – 2025)

تحذيرات من خطورة استهداف المنظمات الإنسانية في مخيم الهول بسوريا

زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان

هيئة النقل تتخذ إجراءات احترازية في ظل الحالة الجوية السائدة

تأجيل بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية الاثنين إلى العاشرة صباحا

بلدية السلط تتعامل مع عدد من الحوادث جراء المنخفض الجوي

المغرب ينظم رحلات استثنائية باتجاه 9 دول بينها تركيا

وزير التخطيط: عرض قانون الاستثمار الجديد على مجلس النواب في نيسان

عاجل

تأجيل بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية يوم غدٍ الى الساعة 10

الأحد، 16-01-2022 04:24 م

وصول طائرة قطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية إلى بيروت

61e34c104236042dec3b9cb5


الوكيل الإخباري-أعلنت الدوحة عن وصول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية.

اضافة اعلان


وأفادت وكافة "قنا" الرسمية بأن الطائرة القطرية التي وصلت إلى بيروت "تمثل شحنة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة".

 

 

يذكر أن قطر كانت قد أعلنت في يوليو الماضي عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، في إطار مساعيها والتزامها الثابت بدعم لبنان، والوقوف إلى جانب شعبه.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11-114-1200x675

تحذيرات من خطورة استهداف المنظمات الإنسانية في مخيم الهول بسوريا

120221074253102626362

زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان

202185184547747JQ

مقتل 10 مدنيين بهجوم على قرية في بوركينا فاسو

thumbs_b_c_3fb4f5a25193379fec1d01653ef49ad2

السودان.. مظاهرة لكوادر طبية بالخرطوم احتجاجا على اقتحام المشافي

60f9cf9642360465a169da9c

ليبيا.. سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس-فيديو

20201211

الكاظمي ووزير خارجية ليتوانيا يبحثان تخفيف معاناة المهاجرين‎‎

أخبار متعلقة
www

وصول مساعدات قطرية إلى بيروت

صدام

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

طيران 2

هبوط أول طائرة مدنية في ألما آتا منذ بداية أعمال الشغب

برلا65555555555555555555555555555

روسيا.. انقاذ مجموعة سياحية كانت عالقة في كازاخستان

الهبوط-الاضطراري

اصابة راكب بهبوط اضطراري لطائرة ايرانية

upload_1622958216_1953229450

العراق.. تعرض قاعدة الأسد الجوية لهجوم بطائرتين مسيرتين