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السبت، 12-12-2020 09:54 ص

إصابة 3 عراقيين

8 قذائف هاون تستهدف مناطق متفرقة بالعراق

ارشيف
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة عراقيين على الأقل، أمس الجمعة، في هجومين منفصلين بـ8 قذائف هاون، وإطلاق رصاص وانفجار عبوة ناسفة، على بلدتين في محافظة ديالى شرقي البلاد، وفق مصدرين أمنيين.

وقال النقيب في شرطة ديالى جعفر الوائلي، إن "5 قذائف هاون استهدفت قرية الإصلاح، التابعة لناحية جلولاء شمالي محافظة ديالى، أعقبها هجوم شنه مسلحون استهدف عددا من المدنيين".

وأوضح الوائلي، أن "قذائف الهاون تسببت بأضرار مادية فقط بعدد من المنازل، فيما تسبب إطلاق الرصاص بإصابة رجل وامرأة بجروح، أحدهما طفيفة والآخر خطرة، وتهشيم زجاج نوافذ بعض المنازل القريبة.

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المصدر : دنيا الوطن 

 

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