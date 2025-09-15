أردوغان يصل الدوحة للمشاركة في القمة

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة عصر اليوم، وذلك للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستنطلق أعمالها بعد قليل.

