الإثنين 2025-09-15 06:03 م
 

أردوغان يصل الدوحة للمشاركة في القمة

أردوغان
أردوغان
 
الإثنين، 15-09-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة عصر اليوم، وذلك للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستنطلق أعمالها بعد قليل.

وأسند أردوغان المهام الرئاسية في غيابه إلى نائبه جودت يلماز، بموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، حيث نص المرسوم على تولي يلماز المهام الرئاسية لحين عودة أردوغان بموجب المادة 106 من الدستور التركي.

 
 
