أكسيوس: مبعوث ترامب يطرح صفقة لإطلاق الرهائن ووقف خطة احتلال غزة

09:47 م

الوكيل الإخباري- قدّم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي مقترحًا جديدًا لحماس بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، نقلاً عن مصدرين مطلعين مباشرة على فحوى الاتصالات لموقع "أكسيوس". اضافة اعلان





ويستهدف الطرح إيجاد مخرج دبلوماسي قبل "هجوم واسع تُخطّط له سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة".



وبحسب المصادر، يتضمن المقترح الأميركي الإفراج عن جميع الرهائن الـ48 المتبقّين؛ مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان العسكري الذي يهدف لاحتلال مدينة غزة، على أن تبدأ فور إعلان الهدنة مفاوضات مباشرة حول شروط إنهاء الحرب، بما يشمل مطالب إسرائيل بتجريد حماس من السلاح، ومطلب الحركة بالانسحاب الكامل والنهائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وفق مسؤول إسرائيلي رفيع اطلع على التفاصيل.



وأضاف المسؤول أن الخطة تشمل كذلك إفراج إسرائيل عن 2500 إلى 3000 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم مئات محكومون بالمؤبد.



وشدّد المقترح على أنه إذا تجاوبت حماس إيجابيًا، فسيسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بقوة" لإنهاء الحرب، على أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت مفاوضات إنهائها قائمة، فيما حذّر الطرح من أن رفض المبادرة سيقابله "بديل سيئ جدًا" يتمثل بعدوان إسرائيلي واسع النطاق في غزة، وفق "أكسيوس".



وذكر الموقع أن ترامب قال الجمعة، إن الولايات المتحدة "في مفاوضات عميقة مع حماس" حول صفقة رهائن ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن رسالته للحركة هي: "الإفراج الفوري عن الرهائن سيجلب أمورًا جيدة، أما الرفض فسيكون الأمر صعبًا وقاسيًا".



وجاءت تصريحاته بينما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم مبانٍ شاهقة في غزة يزعم أن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية، في ما اعتُبر المرحلة الأولى من الهجوم الجديد على المدينة، وهو هجوم يُتوقع أن يتصاعد بدعم من ترامب.