ألمانيا قد تسمح لجيشها بإسقاط الطائرات المسيرة

ورُصدت مسيّرات في الأيام القليلة الماضية فوق مطارات في الدنمارك والنرويج، ما تسبب بإغلاق بعضها مؤقتًا، كما رُصدت مسيّرة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك مساء الجمعة.
وأفادت ألمانيا، أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، بارتفاع في حوادث رصد مسيّرات مشبوهة في الآونة الأخيرة، كان آخرها مساء الجمعة في مقاطعة شمالية على الحدود مع الدنمارك.
وُجّهت أصابع الاتهام إلى روسيا، وإن لم يُعلن عن أي دليل قاطع يثبت ذلك.
وكانت برلين قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطط لتعزيز أنظمة دفاعها ضد المسيّرات، لمواجهة التهديد الروسي المتزايد.
