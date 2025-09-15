أمير قطر والرئيس المصري يجتمعان قبل انعقاد القمة الطارئة

03:49 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أعقاب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في القمة الطارئة. اضافة اعلان





وأضاف أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تعازيه للأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي، مجدداً إدانة القاهرة لانتهاك السيادة القطرية.