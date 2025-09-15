أمير قطر والرئيس المصري يجتمعان قبل انعقاد القمة الطارئة

وأضاف أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تعازيه للأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي، مجدداً إدانة القاهرة لانتهاك السيادة القطرية.
