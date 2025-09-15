الإثنين 2025-09-15 06:03 م
 

أمير قطر والرئيس المصري يجتمعان قبل انعقاد القمة الطارئة

أمير قطر والرئيس المصري يجتمعان قبل انعقاد القمة الطارئة
علما مصر وقطر
 
الإثنين، 15-09-2025 03:49 م
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أعقاب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في القمة الطارئة.اضافة اعلان


وأضاف أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تعازيه للأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي، مجدداً إدانة القاهرة لانتهاك السيادة القطرية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

ا

عربي ودولي عاجل الشرع: قوتنا في لم شمل أمتنا وضعفنا في تفرقتها

وزير الزراعة يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

أخبار محلية وزير الزراعة يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

اا

شؤون برلمانية "خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية

ت

عربي ودولي الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

وزير الإدارة المحلية: الغرف التجارية شريك في التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: الغرف التجارية شريك في التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي

ا

عربي ودولي الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية



 
 





الأكثر مشاهدة