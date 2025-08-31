"أنصار الله" تتوعد بالرد على اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين وعدداً من وزرائها

وقال زعيم أنصار الله في كلمة: "استهدف العدو الإسرائيلي ورشة لحكومة التغيير والبناء في يوم الخميس الماضي، وأسفر هذا الاعتداء عن استشهاد مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.. نتوجه بخالص العزاء والمواساة لكل أسر الشهداء وذويهم، ولكل رفاقهم في المؤسسات الرسمية في الدولة، ولشعبنا العزيز".
وشدّد على أن "شهداء الاعتداء الإسرائيلي هم شهداء اليمن، كل اليمن.. كل قائمة الشهداء هي من الوزراء العاملين في المجالات المدنية.. العدو الإسرائيلي بإجرامه ووحشيته يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح.. جريمة استهداف وزراء وعاملين مدنيين يُضاف إلى رصيد العدو الإسرائيلي الإجرامي في المنطقة".
وتابع: "الجريمة الصهيونية تؤكد أهمية الموقف اليمني الواعي المستبصر المستند إلى الثوابت والقيم والأخلاق الإنسانية والدينية وهو موقف مسؤول بكل ما تعنيه الكلمة.. العدو الإسرائيلي المتوحش المجرم يشكّل خطراً على الأمة كلها".
وأضاف: "ما يفعله العدو الإسرائيلي يومياً في فلسطين وفي قطاع غزة، من جرائم رهيبة جداً لا بد تجاهها من موقف.. شعبُنا انطلق في الموقف باعتباره جهاداً في سبيل الله سبحانه وتعالى، وابتغاء لمرضاته، وباعتباره من أهم المسؤوليات الدينية والإنسانية والأخلاقية.. نحن نعي أن الجهاد في سبيل الله وأن الموقف الحق وأن القضية العادلة حينما نتحرك من أجلها لا بد في ذلك من التضحية".
وشدّد على أن "المصلحة الحقيقية لبلدنا وأمتنا هي في موقف شعبنا وفي أن نكون أحراراً ونحافظ على حريتنا".
وأضاف: "ما قدمناه يأتي في إطار الموقف العملي، نواجه العدو، نستهدفه، نكبّده الخسائر، ننفّذ العمليات بشكل مستمر.. مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري مسارٌ مستمر وثابت وتصاعدي".
وأكّد على أن المسار "في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر في كل المجالات بكل ما نستطيع.. نخوض هذه المعركة المقدسة ضد العدو الإسرائيلي في كل المجالات عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً.. مساراتنا في كل هذه الميادين وفي كل هذه الجبهات لها فرسانها ورجالها الذين يتحركون فيها بكل إيمان وثبات".
روسيا اليوم
-
