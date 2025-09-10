الأربعاء 2025-09-10 12:16 م
 

أوكرانيا تعلن أن روسيا أطلقت 458 مسيّرة وصاروخا في هجوم ليلي

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
 
الأربعاء، 10-09-2025 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت روسيا أكثر من 400 طائرة مسيّرة وصاروخًا على أوكرانيا، ليل الثلاثاء/الأربعاء، بحسب ما أفاد سلاح الجو في كييف، بعدما أعلنت بولندا اعتراض "أجسام معادية".اضافة اعلان


وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت 415 مسيّرة و43 صاروخًا في الهجوم، الذي قال مسؤولون أوكرانيون إنه أسفر عن مقتل شخصٍ على الأقل.

وأضاف أن الدفاع الجوي أسقط 386 مسيّرة و27 صاروخًا.
 
 
