أوكرانيا تعلن أن روسيا أطلقت 458 مسيّرة وصاروخا في هجوم ليلي

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت 415 مسيّرة و43 صاروخًا في الهجوم، الذي قال مسؤولون أوكرانيون إنه أسفر عن مقتل شخصٍ على الأقل.
وأضاف أن الدفاع الجوي أسقط 386 مسيّرة و27 صاروخًا.
