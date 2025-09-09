أول رد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد الهجوم على قطر

وقال البديوي في تصريح له إن مجلس التعاون يدين بأشد العبارات "العملية الدنيئة" التي قامت بها إسرائيل على أراضي دولة قطر، مشيرًا إلى أن الموقف الخليجي ثابت في دعم قطر والحفاظ على أمنها واستقرارها.
