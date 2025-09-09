أول رد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد الهجوم على قطر

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما تتعرض له، مشددًا على وقوفها مع أي إجراء تتخذه الدوحة دفاعًا عن سيادتها.

وقال البديوي في تصريح له إن مجلس التعاون يدين بأشد العبارات "العملية الدنيئة" التي قامت بها إسرائيل على أراضي دولة قطر، مشيرًا إلى أن الموقف الخليجي ثابت في دعم قطر والحفاظ على أمنها واستقرارها.