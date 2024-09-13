إصابة رئيس جزر القمر في عملية طعن

الوكيل الإخباري- تعرض رئيس جزر القمر غزالي عثماني الجمعة لإصابات طفيفة بالسلاح الأبيض، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة، في حين شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء".

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وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيرا الى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المعتديَين. وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.



ووفقاً لوسائل إعلام، تعرض رئيس جزر القمر لهجوم أثناء حضوره حفل تأبين في منطقة سليماني-إيتساندرا.



وأشارت إلى أن المهاجم الذي عُرف لاحقاً بأنه جندي وكان يرتدي ملابس مدنية، استخدم سكيناً في الهجوم، حيث تمكن من إصابة الرئيس في رأسه.



وتم نقل الرئيس بسرعة إلى مستشفى موروني العسكري لتلقي العلاج.



وذكرت صحيفة "ذا كوموريس" أن الإصابة كانت غير خطيرة، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم فوراً، حيث يجري التحقيق معه حالياً لمعرفة دوافع الاعتداء.