 
الجمعة 2024-09-13 07:49 م
 
 

إصابة رئيس جزر القمر في عملية طعن

رئيس جزر القمر غزالي عثماني
رئيس جزر القمر غزالي عثماني
الجمعة، 13-09-2024 07:30 م

الوكيل الإخباري- تعرض رئيس جزر القمر غزالي عثماني الجمعة لإصابات طفيفة بالسلاح الأبيض، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة، في حين شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء".

اضافة اعلان


وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيرا الى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المعتديَين. وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.


ووفقاً لوسائل إعلام، تعرض رئيس جزر القمر لهجوم أثناء حضوره حفل تأبين في منطقة سليماني-إيتساندرا.


وأشارت إلى أن المهاجم الذي عُرف لاحقاً بأنه جندي وكان يرتدي ملابس مدنية، استخدم سكيناً في الهجوم، حيث تمكن من إصابة الرئيس في رأسه.


وتم نقل الرئيس بسرعة إلى مستشفى موروني العسكري لتلقي العلاج.


 وذكرت صحيفة "ذا كوموريس" أن الإصابة كانت غير خطيرة، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم فوراً، حيث يجري التحقيق معه حالياً لمعرفة دوافع الاعتداء.

 

إرم نيوز 

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس جزر القمر غزالي عثماني

عربي ودولي إصابة رئيس جزر القمر في عملية طعن

جانب من عمليات الإنقاذ

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب

محكمة العدل الدولية

فلسطين العدل الدولية: تشيلي تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تعبيرية

أخبار محلية شكاوى من ضعف وصول المياه لمناطق في جرش

بيني غانتس ونتنياهو

فلسطين انقلاب على نتنياهو.. لبيد وغانتس يتطلعان لتشكيل حكومة بديلة وإنهاء الحرب في غزة

محافظة عجلون

أخبار محلية عجلون: مطالب بتوفير برامج تدريبية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية إعلان من السفارة الأمريكية في عمّان حول تجديد التأشيرة

بعثة الاتحاد الأوروبي تتحدث عن الانتخابات النيابية

أخبار محلية بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: الأردن جريء في مواكبة التطور السياسي



 


الأكثر مشاهدة