إطلاق صواريخ على المطلة وإسرائيل تشن 52 غارة ليلية على لبنان

وأوضح المراسل أن الصواريخ استهدفت موقع المطلة الإسرائيلي في إصبع الجليل، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخين على الأقل في المطلة على الحدود مع لبنان.
وبعد غارات متبادلة نفذ خلالها حزب الله 17 هجوماً ضد مواقع إسرائيلية أمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي صباحاً إلغاء إجراءات الطوارئ التي فرضت على الجليل الأعلى وسهل الحولة تحسباً لهجمات من جنوب لبنان.
وادعى جيش الاحتلال أنه دمر أمس 100 منصة صواريخ لحزب الله عبر سلسلة غارات جوية مكثفة على بلدات عدة جنوبي لبنان، في ظل تصاعد المخاوف من حرب وشيكة بعد هجومي الثلاثاء والأربعاء بتفجير آلاف أجهزة الاتصال التي يحملها عناصر الحزب، مما أسفر عن مئات الشهداء والمصابين.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عدد الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب البلاد منذ التاسعة من مساء أمس الخميس تجاوزت الـ52.
وأكدت الوكالة أن هذه الغارات استهدفت المناطق الحرجية في بلدة المحمودية وأطراف بلدة العيشية ومرتفعات الريحان ومحيط نهر برغز، دون ذكر حصيلة تلك الغارات وما إذا أسفرت عن سقوط ضحايا.
يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي نقل ثقل العمليات من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية، وتأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تواصل العمليات العسكرية ضد حزب الله في ظل "مرحلة جديدة من الحرب" تنطوي على مخاطر كبيرة من أجل إعادة سكان الشمال إلى بلداتهم.
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