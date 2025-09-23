الثلاثاء 2025-09-23 10:01 ص
 

إعادة فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد رصد مسيرات مجهولة

الوكيل الإخباري-    أعيد فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو، الثلاثاء، بعد إغلاقهما عقب رصد طائرات مسيّرة في مجالهما الجوي ما تسبب في تحويل رحلات جوية واضطرابات أخرى في السفر.

وتم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن عقب رصد “طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيرة كبيرة”، بحسب بيان للشرطة الدنماركية نُشر على منصة “إكس”.

 
 
