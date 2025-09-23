إعادة فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد رصد مسيرات مجهولة

وتم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن عقب رصد “طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيرة كبيرة”، بحسب بيان للشرطة الدنماركية نُشر على منصة “إكس”.
-
أخبار متعلقة
-
أردوغان: سأتفاوض مع ترامب على شراء طائرات F-35
-
تعطيل الأنشطة في 10 مدن كبيرة جنوبي الصين بسبب إعصار
-
بيان نيويورك: أي محاولة ضم تُعد "خطا أحمر" وتُعرض إسرائيل لعواقب وخيمة
-
الشرع يستبعد انضمام سوريا قريبا إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" مع إسرائيل
-
السعودية: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام
-
ماكرون يعلن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين
-
ترامب سيعقد قمة متعددة الأطراف مع قادة دول في الأمم المتحدة
-
مسؤول: أوروبا قد تفرض عقوبات على صادرات الكيان إذا استمر بمشروع الضم