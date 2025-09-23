إعادة فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد رصد مسيرات مجهولة

الوكيل الإخباري- أعيد فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو، الثلاثاء، بعد إغلاقهما عقب رصد طائرات مسيّرة في مجالهما الجوي ما تسبب في تحويل رحلات جوية واضطرابات أخرى في السفر.

