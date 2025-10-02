الخميس 2025-10-02 11:38 ص
 

بريطانيا تنهي العمل ببرنامج للمّ شمل اللاجئين

الخميس، 02-10-2025 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   تُعلن بريطانيا، الخميس، عن خطة لإنهاء العمل ببرنامج يسمح بلمّ شمل اللاجئين المقيمين على أراضيها، في خطوة تندرج في إطار تشديد الحكومة سياسة اللجوء بضغط من اليمين المتطرف.اضافة اعلان


وبعد أن علّقت حكومته في أيلول الفائت طلبات لمّ شمل اللاجئين، يعتزم رئيس الوزراء العُمّالي كير ستارمر تقديم خطة لإلغاء البرنامج بالكامل، وذلك خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان مساء الأربعاء، إنّ "هذه الإصلاحات الجوهرية سترسي أساس نظام أكثر عدلًا، يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول، ويُكتسب عبر مساهمة في صالح البلد".

وفي مواجهة المستويات القياسية للهجرة بشقّيها القانوني وغير القانوني، تسعى حكومة ستارمر لتعزيز موقفها في مواجهة صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، وكذلك أيضًا تهدئة نقاش وطني محتدم حول هذا الملف الشائك.

ووفقًا لأرقام وزارة الداخلية، فقد تمّ بين حزيران 2024 وحزيران 2025 إصدار ما يقرب من 21,000 تأشيرة لمّ شمل لأفراد عائلات لاجئين، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وفي إطار هذا التغيير في سياستها، أعلنت الحكومة أنّ الحاصلين على صفة لاجئ لن يكون لهم تلقائيًا الحقّ بلمّ شملهم مع أفراد عائلاتهم في الخارج.

ونقل البيان عن ستارمر قوله إنّ "المملكة المتّحدة ستواصل دورها في الترحيب باللاجئين الحقيقيين الفارّين من الاضطهاد. لكن  لن يكون هناك سبيل مضمون للاستقرار في المملكة المتحدة. سيتعيّن على الناس كسبه".

ويوم الأربعاء، أعلنت الحكومة أيضًا عن خطط لتغيير تفسير تشريعات حقوق الإنسان بقصد تسهيل عمليات الترحيل.
 
 
