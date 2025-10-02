وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي

الشيخ بشير، من مواليد الهند، قدم إلى المدينة المنورة في شبابه وتفرغ لتدريس القرآن الكريم والقراءات في الحرم النبوي. عُرف بدقته البالغة في تعليم الروايات وحرصه الشديد على ضبط الأسانيد، مما جعله مرجعاً موثوقاً في علم القراءات.
تخرج على يدي الشيخ نخبة من كبار القراء، أبرزهم الشيخ محمد أيوب والشيخ علي جابر، اللذان توليا الإمامة في الحرمين الشريفين (النبوي والمكي) على التوالي.
