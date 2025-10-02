الخميس 2025-10-02 02:24 م
 

وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي

الشيخ بشير أحمد صديق يرحل عن 90 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعلم
الشيخ بشير أحمد صديق يرحل عن 90 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعلم
 
الخميس، 02-10-2025 12:53 م
الوكيل الإخباري-   توفي فجر اليوم الخميس الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ القراء في المسجد النبوي الشريف، عن عمر ناهز التسعين عاماً. وصُلي عليه بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي، وشيّعه جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين.اضافة اعلان


الشيخ بشير، من مواليد الهند، قدم إلى المدينة المنورة في شبابه وتفرغ لتدريس القرآن الكريم والقراءات في الحرم النبوي. عُرف بدقته البالغة في تعليم الروايات وحرصه الشديد على ضبط الأسانيد، مما جعله مرجعاً موثوقاً في علم القراءات.

تخرج على يدي الشيخ نخبة من كبار القراء، أبرزهم الشيخ محمد أيوب والشيخ علي جابر، اللذان توليا الإمامة في الحرمين الشريفين (النبوي والمكي) على التوالي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

فيديو منوع من أذكى الخدع البصرية لهذا المبنى: يبدو وكأنه يتحرك مع حركة الناس، لكنه في الحقيقة ثابت تماما

5

فيديو منوع أسرة ذكية لنقل المرضى في الصين دون عناء

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

للا

فيديو الوكيل آيباد فُقد داخل سيارة أجرة في عمّان – مناشدة للمساعدة

جامعة اليرموك

أخبار محلية أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة

للا

فيديو الوكيل نائب رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن شكوى حول رسوم التسجيل بعد النقل من الجامعات

بر

تكنولوجيا ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات

نفذت وزارة المياه والري/سلطة المياه، من خلال وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض، ومديرية المشاغل المركزية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، ومديرية الأمن العام، وقوات الدرك، وقوات البادية ا

أخبار محلية المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج



 
 





الأكثر مشاهدة