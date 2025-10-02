شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الطيران المسير الإسرائيلي يكثف طلعاته بشكل منخفض جدا فوق منطقة كفرمان-اقليم التفاح في الجنوب.
