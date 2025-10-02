الخميس 2025-10-02 11:38 ص
 

شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
لبنان
 
الخميس، 02-10-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الجرمق الخردلي جنوب لبنان صباح اليوم الخميس، أدت إلى ارتقاء شهيدين وإصابة شخص بجروح.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الطيران المسير الإسرائيلي يكثف طلعاته بشكل منخفض جدا فوق منطقة كفرمان-اقليم التفاح في الجنوب.

 
 
