شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الجرمق الخردلي جنوب لبنان صباح اليوم الخميس، أدت إلى ارتقاء شهيدين وإصابة شخص بجروح.

