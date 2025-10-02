فيتنام: ارتفاع ضحايا إعصار بوالوي إلى 36 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا الإعصار بوالوي والسيول المصاحبة له في فيتنام إلى 36 قتيلا.

وبحسب تلفزيون فيتنام، أوضح تقرير صدر اليوم الخميس عن وكالة إدارة الكوارث في فيتنام، أن الإعصار وصل إلى اليابسة الاثنين شمال وسط البلاد، صاحبته أمواج بحرية ضخمة ورياح قوية وأمطار غزيرة أدت أيضا إلى فقدان 21 شخصا وإصابة 147 آخرين.



وقدرت الأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الإعصار والسيول بـ (435.8 مليون دولار) بعد أن كانت 303 ملايين دولار في تقرير سابق صدر أمس الأربعاء.