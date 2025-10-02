الخميس 2025-10-02 02:24 م
 

فيتنام: ارتفاع ضحايا إعصار بوالوي إلى 36 قتيلا

ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد ضحايا الإعصار بوالوي والسيول المصاحبة له في فيتنام إلى 36 قتيلا.

وبحسب تلفزيون فيتنام، أوضح تقرير صدر اليوم الخميس عن وكالة إدارة الكوارث في فيتنام، أن الإعصار وصل إلى اليابسة الاثنين شمال وسط البلاد، صاحبته أمواج بحرية ضخمة ورياح قوية وأمطار غزيرة أدت أيضا إلى فقدان 21 شخصا وإصابة 147 آخرين.


وقدرت الأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الإعصار والسيول بـ (435.8 مليون دولار) بعد أن كانت 303 ملايين دولار في تقرير سابق صدر أمس الأربعاء.


وأوضح التقرير أن الإعصار ألحق أضرارا جسيمة بالطرق والمدارس والمكاتب وتسبب في أعطال بشبكة الكهرباء، وأسفر عن انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من الأسر وكذلك تضرر أكثر من 210 آلاف منزل أو غمرتها المياه التي أسفرت عن تدمير أكثر من 51 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى.

 
 
