 
الثلاثاء 2025-02-11 11:24 ص
 

إعلام عبري: مصر أبلغت ترامب رفضها المشاركة بخطته

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (يسار) ونظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (يسار) ونظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن
الثلاثاء، 11-02-2025 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مصر أبلغت البيت الأبيض بأنها لا تنوي أن تكون شريكا في مقترح الرئيس دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.اضافة اعلان


جاء ذلك في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن أمس الاثنين.

والتقى عبد العاطي نظيره الأميركي ماركو روبيو، كما بحث مع مستشار الأمن القومي مايكل والتز ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، وفقا لما أفادت به الخارجية المصرية.

وقد دعت مصر المجتمع الدولي لتبني "نهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق"، وفقا لبيان أصدرته الخارجية المصرية مساء الاثنين.

وأكد البيان أن مصر تتمسك "بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال"، كما تشدد على أن "تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام".

ويأتي هذا في إطار رفض عربي وإسلامي واسع لخطة ترامب الذي قال إنه يسعى "لشراء غزة وامتلاكها" من أجل إعادة بنائها، ونقل الفلسطينيين منها إلى الأردن ومصر من دون أن يكون لهم حق العودة.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية

أخبار محلية "عين على القدس" يناقش تداعيات تصريحات ترامب والموقف الأردني والدولي تجاهها

ا

طب وصحة المشي حافي القدمين: فوائد صحية ومخاطر يجب الانتباه إليها

غا

طب وصحة مشروبات يجب على الحوامل تجنبها للحفاظ على صحتهن وصحة الجنين

تعبيرية

أخبار محلية بمساحة 200 دونم .. رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء حديقة عامة جديدة في المفرق

جانب من اجتماع رئاسة الوزراء في المفرق

أخبار محلية رئيس الوزراء يعلن عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخصة في المملكة

ل

اقتصاد محلي إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج القبول الموحد لخريجي الدبلوم المتوسط الدورة التكميلية

جانب من الافتتاح

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح مبنى بلدية المفرق الجديد



 




الأكثر مشاهدة