بوتين يزور الهند لإجراء محادثات في مجالي الدفاع والتجارة

الوكيل الإخباري- يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس زيارة للهند تستمر يومين سعيا لتعزيز العلاقات الدفاعية فيما تواجه نيودلهي ضغوطا أميركية متزايدة لوقف شراء النفط الروسي. اضافة اعلان





وسيرافق الرئيس الروسي الذي يقوم بزيارته الأولى إلى الهند منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفد يضم وزير دفاعه أندري بيلوسوف في حين ذكرت تقارير إعلامية أنه قد يتم بحث صفقة طائرات مقاتلة.



ومن المقرر أن يلتقي بوتين مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي الخميس في عشاء خاص، تليه قمة واجتماع عمل في اليوم التالي.



وإلى جانب المسائل الدفاعية، يتوقع أن تكون العلاقات التجارية بين البلدين على جدول الأعمال فيما تتبع نيودلهي نهجا حذرا. ففي حين تعتمد على الواردات الروسية الاستراتيجية، تسعى لتجنب إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط مفاوضات جارية بشأن التعرفات الجمركية.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن توريد أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة إس-400 يحتل "مكانة مهمة على جدول الأعمال".

