الأربعاء 2025-12-03 11:34 م

ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة

ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة
ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة
الأربعاء، 03-12-2025 10:36 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028، متوقعاً أن يخلفه شخص آخر من داخل إدارته.اضافة اعلان


وأوضح ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء بالبيت الأبيض، عندما سئل عن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة: "لن أكون أنا، سيكون شخصاً يجلس على هذه الطاولة. على الأرجح قد يكونان اثنين من الجالسين على هذه الطاولة، ربما يترشحان معاً".

وكان يجلس إلى جانبي ترامب في الطاولة، نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وآخرون.

ويعد فانس وروبيو هما الأكثر حظاً لخلافة ترامب كمرشح للحزب الجمهوري.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أشهر من التلميح إلى إمكانية خوضه لفترة رئاسية ثالثة، لكن الدستور الأميركي يمنع ذلك.

وينص التعديل 22 للدستور على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ومع ذلك ظل ترامب لشهور يلمح إلى إمكانية الترشح للولاية الثالثة، وباع قبعات تحمل شعاره "ترامب 2028".

وفي أكتوبر الماضي، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "أعتقد أنه إذا قرأتم النص، أي الدستور، فالأمر واضح جداً… لا يسمح بالترشح، وهذا مؤسف".

وفي أغسطس الماضي، قال ترامب للصحفيين إن فانس هو "الأوفر حظاً" لخلافته على رأس حركة "ماغا"، وإنه سيكون المرشح الأفضل للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2028، لكنه تحدث أيضاً بإيجابية عن روبيو، الذي سبق أن تنافس معه على منصب المرشح الجمهوري عام 2016.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس

فلسطين استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس

فيديو .. النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب

أخبار محلية فيديو .. النعيمات يوجه رسالة ساخرة للمحللين الذين توقعوا خسارة المنتخب

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

تعميم هام من وزارة التربية والتعليم لجميع موظفيها

أخبار محلية تعميم هام من وزارة التربية والتعليم لجميع موظفيها

ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة

عربي ودولي ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة

الحسنات: لم نكن بحاجة إلى الطرد للفوز على الإمارات

خاص بالوكيل الحسنات: لم نكن بحاجة إلى الطرد للفوز على الإمارات

النشامى يفتتحون مشوارهم في كأس العرب بانتصار مثير على الإمارات

أخبار محلية النشامى يفتتحون مشوارهم في كأس العرب بانتصار مثير على الإمارات

قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان

عربي ودولي قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان



 
 





الأكثر مشاهدة