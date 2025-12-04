الخميس 2025-12-04 06:06 ص

ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب: بوتين "يريد إنهاء الحرب" في أوكرانيا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الخميس، 04-12-2025 05:22 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعطى انطباعا خلال المحادثات الأخيرة في موسكو بأنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.اضافة اعلان


وصرّح ترامب متحدثا عن مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر اللذين شاركا في المحادثات، "انطباعهما كان... أنه يريد إنهاء الحرب".
 
 


