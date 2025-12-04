ترامب: بوتين "يريد إنهاء الحرب" في أوكرانيا

05:22 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعطى انطباعا خلال المحادثات الأخيرة في موسكو بأنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.





وصرّح ترامب متحدثا عن مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر اللذين شاركا في المحادثات، "انطباعهما كان... أنه يريد إنهاء الحرب".

