العراق يصنّف حزب الله اللبناني والحوثيين جماعات إرهابية ويجمّد أموالهم

الوكيل الإخباري- ذكرت الجريدة الرسمية في العراق أنه تقرر تجميد أموال من وُصفوا بـ"الإرهابيين"، من بينهم جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن. اضافة اعلان





ومن المرجح أن تلقى هذه الخطوة ترحيباً من واشنطن، الساعية إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط.



وتعتبر إيران العراق عنصراً حيوياً من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات، لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى التعرض لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن طهران.



وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أسبوع أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية".

