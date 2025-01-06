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إيران ستواصل التركيز على التعاون مع روسيا والصين في سياستها الخارجية

العلم الإيراني
العلم الإيراني
الإثنين، 06-01-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري- اعتبر معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الروسي أن إيران ستواصل التركيز في سياستها الخارجية على الشركاء الاستراتيجيين غير الغربيين، ولاسيما روسيا والصين.

وذكر تقرير المعهد: "في عام 2025، وفي سياق ضغوط العقوبات والتوترات الجيوسياسية، ستواصل طهران جهودها لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الشركاء غير الغربيين وزيادة حضورها في المنظمات الدولية، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ستحافظ إيران على تركيزها على الشركاء الاستراتيجيين مثل روسيا والصين، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس+" ومنظمة شانغهاي للتعاون".

ووافق زعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 26 ديسمبر 2024 على قرار منح إيران وضع مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. كما أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي في اليوم نفسه أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور موسكو في 17 يناير، وسيوقع بيزشكيان خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

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وسبق أن توصلت روسيا وإيران إلى اتفاق شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، يهدف إلى أن يحل محل الاتفاقية المعمول بها حاليا بين البلدين على أساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون، الموقعة في موسكو في عام 2001.

 

RT

 
gnews

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