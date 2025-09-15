إيران: نأمل التوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا

وأضاف بزشكيان أن "الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار قانوني ولا يحترم القوانين، واعتدى على عدد من الدول الإسلامية"، مشيرًا إلى أن "ما يقوم به من ممارسات في المنطقة يجري بدعم من واشنطن وعدد من الدول الغربية".
وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل تصعيد إقليمي متواصل، وسعي دبلوماسي لحشد موقف موحد تجاه التطورات في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
-
المحادثات التجارية الأميركية الصينية تتواصل في مدريد لليوم الثاني
-
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
-
واشنطن وبكين تختتمان اليوم الأول من محادثاتهما بشأن التجارة وتيك توك
-
الدوحة تحتضن الاثنين القمة العربية الإسلامية غير العادية الـ17 منذ 1956
-
ترامب: مستعد لفرض عقوبات على روسيا
-
مسوّدة قرار قمة الدوحة الطارئة: الهجوم الإسرائيلي يهدد جهود تطبيع العلاقات
-
طائرة نتنياهو ستسلك طريقًا أطول لنيويورك خشية اعتقاله