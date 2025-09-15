إيران: نأمل التوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا

10:18 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، إن بلاده تأمل في أن تفضي القمة إلى نتائج تعزز الوحدة والتماسك في مواجهة الكيان الصهيوني. اضافة اعلان





وأضاف بزشكيان أن "الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار قانوني ولا يحترم القوانين، واعتدى على عدد من الدول الإسلامية"، مشيرًا إلى أن "ما يقوم به من ممارسات في المنطقة يجري بدعم من واشنطن وعدد من الدول الغربية".



وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل تصعيد إقليمي متواصل، وسعي دبلوماسي لحشد موقف موحد تجاه التطورات في المنطقة.