اجتماع دولي حاسم بين إيران والوكالة الدولية في مصر

وسيشارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الثلاثاء، في الاجتماع الثلاثي، الذي يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز التعاون بين طهران والوكالة الدولية، وسط مخاوف دولية متزايدة من تصعيد التوترات الإقليمية.
وسيكون الاجتماع محورًا لمناقشة تقرير الوكالة الأخير، الذي كشف عن زيادة إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60%، وهو مستوى قريب من 90% المطلوب للأغراض العسكرية، مما يثير تساؤلات حول الالتزامات الإيرانية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ومن المتوقع أن يؤكد عراقجي، المفاوض الإيراني الرئيسي في الملف النووي، على "الطبيعة السلمية" للبرنامج الإيراني، مع الدعوة إلى ضمانات دولية ضد العقوبات الأوروبية المحتملة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض
-
سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية
-
الجزائر .. مقتل عريف أول خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة
-
ضربة موجعة لماكرون.. البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو
-
شي جين بينغ يدعو إلى دعم التعددية ونظام عالمي عادل
-
مناشدة رسمية للسيسي للعفو عن 7 سجناء يعانون ظروفًا صحية حرجة
-
مسؤول أممي: جرائم إسرائيل الفظيعة بغزة تصدم ضمير العالم
-
السودان .. مقتل أحد أبرز قادة الدعم السريع خلال مواجهات كردفان