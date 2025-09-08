الثلاثاء 2025-09-09 12:38 ص
 

اجتماع دولي حاسم بين إيران والوكالة الدولية في مصر

الإثنين، 08-09-2025 11:08 م
الوكيل الإخباري-   تستضيف القاهرة اجتماعًا دوليًا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، في خطوة تعكس دور مصر كوسيط إقليمي في الملف النووي الإيراني.اضافة اعلان


وسيشارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الثلاثاء، في الاجتماع الثلاثي، الذي يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز التعاون بين طهران والوكالة الدولية، وسط مخاوف دولية متزايدة من تصعيد التوترات الإقليمية.

وسيكون الاجتماع محورًا لمناقشة تقرير الوكالة الأخير، الذي كشف عن زيادة إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60%، وهو مستوى قريب من 90% المطلوب للأغراض العسكرية، مما يثير تساؤلات حول الالتزامات الإيرانية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

ومن المتوقع أن يؤكد عراقجي، المفاوض الإيراني الرئيسي في الملف النووي، على "الطبيعة السلمية" للبرنامج الإيراني، مع الدعوة إلى ضمانات دولية ضد العقوبات الأوروبية المحتملة.

روسيا اليوم 
 
 
