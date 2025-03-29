السبت 2025-03-29 09:29 ص
 

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل و2300 جريح

زلزال عنيف يودي بحياة المئات في ميانمار
زلزال عنيف يودي بحياة المئات في ميانمار
 
السبت، 29-03-2025 09:18 ص
الوكيل الإخباري-   لقي 1002 شخصا مصرعهم وأصيب 2376 آخرون أمس الجمعة إثر زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب وسط ميانمار.اضافة اعلان


وتسبب الزلزال بتصدّع بعض طرقات العاصمة نايبيداو، في حين شعر سكان في الصين بالهزة. وبحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تم تحديد مركزه في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات.

وأضافت الهيئة أن زلزالاً آخر ضرب ميانمار بعد الزلزال الأول بـ 12 دقيقة، بقوة بلغت 6.4 درجة.
في غضون ذلك، قال مسؤول في ميانمار، إن أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة نايبيداو تحوّل إلى "منطقة تضم عددا كبيرا من الضحايا" بعد الزلزال.

ووجّه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية، وأعلن حالة الطوارئ في ست مناطق.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أطلقت نظامها لإدارة الحالات الطارئة بعد الزلزال في بورما، إضافة إلى استنفار مركزها اللوجستي في دبي استعدادا للاهتمام بالجرحى.

روسيا اليوم
 
gnews

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