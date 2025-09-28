استطلاع يظهر صاحب أدنى شعبية بين رؤساء وزراء بريطانيا عبر التاريخ

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "سكاي نيوز" استنادا إلى استطلاع للرأي أجرته شركة Ipsos بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بات صاحب أدنى مستوى من الشعبية في تاريخ بريطانيا.



وأظهر الاستطلاع أن أداء ستارمر لم يحظ سوى بتأييد 13% من البريطانيين، في حين أعرب 79% عن عدم رضاهم.

اضافة اعلان



وأشارت القناة إلى أن هذه النسبة تعد الأسوأ مقارنة برؤساء وزراء سابقين، متجاوزة الأرقام السلبية التي سجلت في عهد ريشي سوناك في أبريل 2024، وجون ميجور في أغسطس 1994.



وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع آخر أجرته شركة Survation أن أكثر من نصف أعضاء حزب العمال 53% لا يرغبون في أن يقود ستارمر الحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.



وهو ما يزيد من حدة الضغوط على زعيم الحكومة البريطانية الحالي.



وأظهرت دراسة أجرتها شركة "YouGov" في وقت سابق انخفاض نسبة تأييد الحكومة البريطانية إلى أدنى مستوى منذ تولي حزب العمال بقيادة كير ستارمر السلطة في يوليو 2024.



وفي مطلع شهر يوليو، أظهر استطلاع رأي أجرته شركة الاستشارات "إلكتورال كالكولاس" وشركة "فايند أوت ناو" أن أكثر من نصف سكان بريطانيا غير راضين عن مسار حكومة البلاد بقيادة ستارمر.