اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل

الوكيل الإخباري-   أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن باتجاه مطار رامون جنوبي إسرائيل.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار رامون جنوب إسرائيل بعد تسلل مسيّرة.

 
 
ارشيفية

