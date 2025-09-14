واشنطن ولندن ستوقعان اتفاق تكنولوجيا بمليارات الدولارات خلال زيارة ترامب

الوكيل الإخباري- قالت السفارة البريطانية في واشنطن إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تستعدّان لتوقيع اتفاق تكنولوجيا مهم في الأيام المقبلة، خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا. اضافة اعلان





يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين قطاعَي التكنولوجيا في البلدين، اللذين تبلغ قيمتهما تريليون دولار، مما يعزز الفرص المتاحة للشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي.



وبينما لا تزال التفاصيل النهائية قيد التفاوض، قالت السفارة، السبت، إن الشراكة ستركز على التقنيات الرئيسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والاتصالات، والحوسبة الكمية.



وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية، ليز كيندال، التي تم تعيينها في منصبها في الخامس من أيلول، في بيان: "ستُغيّر التكنولوجيا المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، حياتنا".



من المقرّر أن يسافر ترامب إلى المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، في ثاني زيارة رسمية من المتوقع أن تستمر ثلاثة أيام. ومن المقرّر أن يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين الأميركيين، بما في ذلك جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه.آي".



وذكرت قناة "سكاي نيوز"، السبت، أن شركة "بلاك روك" تخطط لاستثمار 700 مليون دولار في مراكز البيانات البريطانية، في إطار سلسلة من الصفقات التي سيتم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب.